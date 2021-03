'합천여행' 온라인 자유이용권 상품개발 간담회 개최

자유이용권이란 관광지, 숙박, 레저, 체험, 음식, 농 특산품 등 상품개발에 대해 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 군청 2층 소회의실에서 포스트 코로나 시대를 대비해 4인 이하 소규모 개별 여행객 유치를 위한 합천 여행 온라인 자유이용권 상품개발을 위한 관련 부서 간담회를 진행했다고 4일 밝혔다.

온라인 자유이용권(투어 패스)이란 관광지, 숙박, 레저, 체험, 음식, 농특산품 등 관광 관련 상품을 하나로 묶어 할인율을 적용해 관광객에게 믿을 수 있는 정보를 제공한다.

관광시설 전반을 이용할 수 있도록 하는 모바일 티켓 시스템으로 본 간담회에서는 합천 여행에 대한 접근성을 높이고 여행객의 최종 만족도를 높이기 위한 투어 패스 상품개발에 대해 논의했다.

합천 여행 투어 패스는 여행객의 눈높이에서 당일권, 1박 2일권, 2박 3일권 등 다양한 상품을 구성해 온라인 플랫폼상에서 여행객이 선택해 살 수 있는 구조로 합천의 관광지와 관련 시설을 오랜 시간 체류할 수 있도록 해 지역관광 활성화와 머무는 관광산업 육성을 위한 출발점이 될 것이다.

간담회에 참석한 관련 부서 담당자들은 합천을 찾는 여행객들이 더 즐겁고, 더욱 편리하게 관광을 할 수 있도록 다양한 의견을 제시했고, 그 의견들을 종합해 체계적인 투어 패스 상품을 개발할 예정이다.

최용남 부군수는 “관광은 관련 부서와의 협업이 중요하게 작용하는 일이므로 이 간담회의 의미가 크다”며 “앞으로 지속적인 소통을 통해 합천을 찾는 여행객들에게 만족과 안전함과 행복함을 제공할 수 있도록 상품개발에 지속적인 관심과 노력을 당부드린다”고 전했다.

