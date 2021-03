길에서 수천만원 주워간 80대 할머니…40분 만에 회수당해

[아시아경제 허미담 기자] 80대 노인이 길에서 수천만원을 잃어버린 가운데 폐쇄회로(CC)TV관제센터의 활약으로 40분 만에 돈의 행방을 찾은 사연이 화제다.

4일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 24일 오후 1시께 덕양구 고양동에서 "2천만원이 든 봉투를 바닥에 떨어뜨렸는데, 가 보니 빈 봉투만 남아 있다"는 내용의 112 신고가 접수됐다.

돈의 주인은 80대 노인으로, 그는 급히 쓸 곳이 있어 수표를 인출했던 것으로 전해졌다.

경찰은 신고가 접수된 후 은행에 수표 지급정지를 신청하고, 고양시 CCTV통합관제센터에 공조를 요청했다.

관제센터에서 주변 CCTV를 모니터링 한 결과, 한 여성이 바닥에 떨어진 봉투에서 수표를 꺼내는 모습이 확인됐다.

관제센터는 용의자의 인상착의와 실시간 이동 경로 등의 정보를 경찰에 공유했고, 돈을 가져갔던 이는 80대 여성 A씨로 조사됐다. A씨는 신고된 지 약 40분 만에 경찰에 검거됐고, 점유이탈물횡령 혐의로 불구속 입건됐다. 경찰은 다행히 수표도 바로 회수해 주인에게 돌려줬다.

강일원 고양경찰서장은 이날 오전 고양시 CCTV통합관제센터를 찾아가 신속한 검거와 피해금 회수에 도움을 준 관제요원 홍일선씨와 이봉선씨에게 표창장을 수여했다.

강 서장은 수여식에서 "현장에서 피의자를 검거할 수 있도록 크게 이바지한 관제센터 요원분들에게 깊은 감사를 표한다"면서 "앞으로도 관제센터와 긴밀히 협력해 각종 사건·사고로부터 시민들이 안전하게 생활할 수 있는 도시를 만들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr