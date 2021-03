이재명-염태영 의기투합, 수소용품검사지원센터 수원 유치 성공할까?

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 수원시의 수소용품검사지원센터 유치에 대해 적극적 지원의사를 밝혔다.

앞서 수원시는 정부 주도의 수소용품검사지원센터를 권선구 탑동 일원에 유치하는 방안을 추진 중이다. 산업통상자원부와 한국가스안전공사는 지자체를 대상으로 수소용품검사지원센터 건립부지 공모사업을 진행하고 있다. 오는 17일 최종 발표를 앞두고 있다.

이 지사는 4일 수원시청에서 염태영 수원시장을 만나 '경기도-수원시 수소에너지 산업 협력 간담회'를 가졌다.

이 지사는 "에너지에도 대 전환이 필요하고 기후위기에도 선도적으로 대응해야 하는 현 상황에서 수원에 수소 특화탄지를 조성하고, 그 전제로 수소용품검사센터를 유치하고자 하는 (수원시)기획에 전적으로 공감한다"며 "도 입장에서도 산업 재편을 신속하고 과감하게 이뤄가야 하는데 도 단위도 중요하지만 시군 단위의 선도적 기획과 노력들도 중요하다"고 강조했다.

이어 "수원은 개발압력도 높고 서울 접근성도 뛰어나고 산업기반이 매우 훌륭하기 때문에 앞으로 수소 특화단지와 같은 미래첨단사업을 충분히 유치할 수 있을 것"이라며 "센터 유치에 최선을 다하겠지만 이 일의 성공여부와 관계없이 수소 특화단지 조성에 대해 경기도에서도 관심을 갖고 적극적으로 협조하겠다"고 덧붙였다.

이 지사는 아울러 도가 추진 중인 3차 공공기관 이전에 대해서도 수원시의 양해를 구했다.

이 지사는 "균형발전은 매우 중요한 정책적 목표이고 또 억울한 지역도 억울한 사람도 없게 하는 공정성이 이 시대의 화두"라며 "당연히 섭섭하고, 일면 억울할 수도 있고 직원들 입장에서도 매우 힘들겠지만 반면에 해당지역에서는 정말로 큰 소망사업이라는 점을 이해해 주시면 좋겠다"고 당부했다.

이 지사는 특히 경기일자리재단 이전이 예정된 동두천시 예를 들면서 "수원 입장에서는 엄청나게 많은 기업과 산하 기관 중에 일부지만 단 하나의 산하 공공기관 조차 없는 동두천 같은 경우는 임차해서 들어갈 수 있는 건물도 없을 만큼 열악해서 건물을 짓기로 했다"면서 "도민들의 기대도 매우 크기 때문에 수원 시민 여러분들께서 이해하고 수용해 주시면 좋겠다"고 거듭 양해를 구했다.

이 지사는 나아가 "수원시에서 뺏긴다는 느낌 말고 경기도로부터 충분한 배려를 받고 상응하는 보상을 받았다는 생각이 들 수 있도록 수소특화단지 이외에도 좋은 사업을 발굴해주면 적극적으로 지원하고 협조하겠다"고 약속했다.

염태영 수원시장은 이에 대해 "그린뉴딜 핵심으로 수소경제가 국가경제에 매우 중요한 축으로 자리 잡고 있기 때문에 정부에서도 세계 최초로 수소법(수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률)을 만들었다"며 "탄소중립시대를 앞두고 수소 산업이 가지고 있는 의미가 큰 만큼 수원이 수소용품검사지원센터에 최종 선정될 수 있도록 뒷받침 해주셨으면 좋겠다"고 요청했다.

수소용품검사지원센터는 수소용품 법적검사 및 수소산업 안전분야 최고 핵심기관으로 2023년 운영 예정이다. 수소용품 시험동(4200㎡), 본관동 및 고객지원동(1만2300㎡) 등 1만6500㎡의 규모로 연료전지, 수전해설비, 수소추출기 등 수소용품 및 시설의 안전관리를 위한 원스톱 통합안전시스템과 수소안전기술원을 구축하게 된다. 사업비는 국비, 지방비, 가스공사 지원 등 총 483억원이다.

경기도와 수원시는 수소법에 의해 수소용품검사지원센터에서 의무 검사를 받는 전국 수소용품기업의 50% 이상이 수도권, 특히 경기도에 입지하고 있는 점, 수원이 수소시범도시인 안산 및 수소교통복합기지 시범사업자로 선정된 평택시의 중앙에 위치하고 있다는 점을 강점으로 내세우고 있다.

이번 수소용품검사지원센터 유치는 경기도 그린뉴딜 사업의 일환이다. 앞서 도는 지난해 7월 '저탄소, 도민과 함께'라는 비전아래 경기도형 그린뉴딜 계획을 발표했으며, 차세대 에너지 핵심기술 중 하나인 수소산업 육성을 위한 사업을 추진 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr