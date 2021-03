페라리가 4일 서울 서초구에서 페라리 반포전시장을 오픈하고 플러그인 하이브리드(PHEV) 'SF90 스파이더'와 '포르토피노M'을 공개했다./강진형 기자aymsdream@

