롯데마트, 오늘 새벽 수확 농산물 선봬…“산지의 신선함을”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 4일 기존 유통 과정을 절반으로 줄여 신선도를 강화한 '오늘 새벽 수확, 오늘 매장 입고' 농산물을 선보인다고 밝혔다.

상추, 시금치, 모둠쌈 등 잎채소와 딸기가 해당한다. 서울역점과 양평점, 서초점 등 일부 점포와 전국 온라인 센터를 통해 살 수 있다.

일반적으로 로컬 농산물은 점포 인근 농가로부터 전일 포장해 놓은 제품을 다음날 오전 10시까지 점에 입고해 오전부터 판매한다. 하지만 롯데마트는 조금이라도 더 신선한 제품을 선보이기 위해 오전에 수확한 제품을 오후 3시 이후에 매장에서 내놓는 것이다.

롯데마트는 오늘 새벽 수확, 오늘 매장 입고 제품 및 로컬 농산물 취급 점포를 지속 늘려나갈 계획이다.

롯데마트 관계자는 “신선함에 대한 고객 수요를 고려해 로컬 푸드를 더욱 신선하게 선보일 수 있는 방법에 대해 지속 고민해오고 있다”며 “지역의 우수한 농산물을 발굴하고 초신선 농산물을 고객들에게 제공해 지속적으로 신선식품의 경쟁력을 확보해 나갈 계획”이라고 말했다.

