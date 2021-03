[아시아경제 원다라 기자] 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 8,540 전일대비 150 등락률 +1.79% 거래량 2,070,910 전일가 8,390 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"기업은행, 4분기 실적 시장 기대치 상회"한화·삼성證 펀드판매 'A+'.. 은행은 'C'기업은행, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.69% close 이 보통주 1주당 471원, 우선주 1주당 471원을 현금배당하기로 결정했다고 3일 공시했다. 배당기준일은 지난해 12월31일이며 총 배당 규모는 3729억원이다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr