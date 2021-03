“사회기여 마일리지 드립니다” 부산시·대학, 비교과활동 연계 협약

부산시, 주요 국내외 행사·프로젝트에 지역 대학생 참여 유도



시정 참여 경험 가치화, 대학 비교과활동 연계 보상체계 마련



지난해 시범사업 13개 기관 39개 프로그램에 1755명 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 권한대행 이병진)와 부산지역 15개 대학이 부산형 비교과활동 연계운영 업무협약을 체결하고 대학생의 사회기여 마일리지를 활성화한다.

참여대학은 경성대, 동명대, 동서대, 동아대, 동의대, 부경대, 부산외국어대, 부산대, 신라대, 한국해양대, 경남정보대, 대동대, 동주대, 부산경상대, 부산과기대 등이다.

이번 협약으로 지자체와 대학 간 비교과활동 연계운영을 활성화하고, 대학생 사회기여 마일리지 제도 안착과 미래수요에 부합하는 지역 우수 인재를 공동 육성할 계획이다.

부산지역 대학생들은 부산시와 출자·출연기관에서 주관하는 각종 국내외 행사, 프로젝트(경진대회, 서포터즈, 정책위원, 자원봉사 등)에 참여하는 실적을 소속 대학의 비교과활동 실적으로 인정받게 된다.

졸업인증과 장학금 혜택 등이 주어지는 마일리지를 획득하고, 자기주도적 역량 강화와 취업준비를 위한 포트폴리오 구축에 폭넓고 다양한 경험을 쌓게 된다.

부산시는 지역 대학생이 시에서 주관하는 다양한 프로젝트와 시정 참여를 적극적으로 유도하고 활성화하는 동시에, 코로나19 위기로 앞당겨진 급격한 교육 환경변화에 지역대학들과 공동으로 대응할 계획이다.

▲비교과 분야 디지털기반 고등교육혁신 및 비대면 교육전환을 위한 상호협력(온라인 특강 등 비대면 콘텐츠 연계활용) ▲시-대학 간 공동 컨텐츠 개발 및 상호 간 특화 콘텐츠 공유 등에 협력을 강화해 지역대학들의 경쟁력 강화와 우수인재 육성에 힘을 보탤 계획이다.

이병진 부산시장 권한대행은 “지역 대학은 우리 시의 성장동력으로 급격한 교육환경 변화에 시와 대학이 공동 대응하고 협력할 수 있는 다양한 방안을 강구하고 있다”며, “학생들의 도전 정신과 비판적 사고력, 리더십을 함양할 수 있는 풍부한 경험들을 대학과 함께 부산시도 앞장서서 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr