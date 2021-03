고래 배설물 발견한 태국 여성…최소 3억 '바다의 로또' 맞았다

[아시아경제 김봉주 기자] 태국의 한 여성이 해변에서 3억 원 상당의 커다란 용연향(수컷 향유고래의 배설물)을 주웠다.

1일(현지시간) 데일리메일 등에 따르면 지난달23일 시리폰 니암린(49)은 태국 남부 나콘시탐마랏주의 해안에서 폭 12인치, 길이 24인치, 무게 7kg의 비릿한 냄새가 나는 둥그런 물체를 발견했다.

시리폰은 이 물체가 돈이 되겠다고 생각했고, 집으로 가져와 이웃에게 보여줬다.

이웃이 "용연향일지도 모른다"고 했고, 그녀는 이를 확인하기 위해 표면을 살짝 태웠다.

주변은 사향 냄새로 가득찼다. 불에 닿았던 부분은 일부 녹아내린 뒤 다시 굳어졌다.

그녀는 이 과정을 통해 의문의 물체가 용연향이라고 확신하게 됐다.

용연향은 향유고래 수컷이 먹이를 장에서 소화시키다 입으로 게워낸 토사물로 g당 27달러에서 87달러까지 호가한다.

용연향을 말리면 달콤한 향이 나고 향을 오래 지속시키기도 해 고급 향수를 만드는 재료로 쓰인다. 크기에 따라 수천만 원에서 수억 원대에 팔려 '바다의 로또' '떠다니는 금'으로도 불린다.

시리폰은 현재 용연향의 진위를 가려줄 전문가들의 방문을 기다리고 있다. 만약 이 물체가 용연향이 맞다면 그 가치는 18만5000파운드(약 2억8800만원) 정도로 추정된다.

한편 지난 2016년 영국 랭커셔에서 발견된 1.6kg짜리 용연향은 5만 파운드(약 7800만원)에 팔렸고, 같은 해 오만의 어부 3명이 함께 찾은 80kg짜리 용연향은 210만 파운드(약 32억7000만원)에 거래됐다.

