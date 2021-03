▶김화선 씨 별세, 한봉근(박스미디어 사장)·봉진(개인사업)·영아 씨 모친상, 허민호(CJ ENM 커머스부문 대표이사) 씨 빙모상, 승현실·김애란 씨 시모상= 2일 오후 12시30분, 서울성모병원 장례식장 3층 31호실, 발인 4일 오전 9시 동화경모공원(파주시 탄현면), 02-2258-5940.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr