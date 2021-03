김종인 공세에도 참을 忍 새기는 안철수 "실무회의서 논의해보자"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 서울시장 후보는 2일 국민의힘 지도부의 냉랭한 반응에도 불구하고 야권 후보 로우키(억제된) 태도를 유지해 눈길을 끈다. 일단 실무회담부터 열어 논의하자는 이야기를 연신 반복하며, 야권 단일화 관련 공식적인 대화 창구 개설 의지를 밝혔다.

안 후보는 이날 주한유럽상공회의소를 찾은 뒤 기자들과 만난 자리에서 야권 단일화와 관련해 ‘실무회담’부터 가져야 한다고 강조했다. 다소 거북스러운 국민의힘의 반응에 대해서도 논의를 통해 해법을 찾을 수 있다는 뜻을 연달아 밝혔다.

그는 ‘기호 2번으로 나오지 않을 경우 선거 지원을 할 수 없다는 얘기를 했다’는 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 발언에 대해 "서로 실무협의가 시작되면 심도 있게 의논할 부분"이라며 "법적으로 어떤 부분이 가능한지에 대해 논의를 하면 무리 없이 진행될 것이라 생각한다"고 말했다.

앞서 김 위원장은 이날 기자들과 만난 자리에서 "제3지대 후보로 단일화돼서는 시장 선거를 이길 수가 없다"고 말했다. 그는 안 후보의 지지율이 국민의힘 후보보다 지지율이 높다는 기자들의 지적에 대해서도 "지금 현재 나타나는 지지율이라는 건 솔직히 얘기해서 진짜 지지율이 아니다"라고도 언급했다.

여론조사 방식이 아닌 태극기부대부터 중도층까지 유권자들이 참여하는 단일화 방식을 언급한 김근식 국민의힘 비전전략실장의 제안에 대해서도 "그런 부분까지 실무협의하면서 서로 의논하면 될 것이라 생각한다"고 말했다.

한편 안 후보는 이날 주한유럽상공회의소를 찾아 융합경제 혁신지구, 서울형 테크시티, 소상공인 안심 재단 등 서울시장 경제 공약을 소개하고, 외국 기업인들의 국내 비즈니스 과정에서 겪는 애로사항 등을 청취했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr