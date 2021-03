정부 "백신여권 도입여부 검토…방대본·중수본 논의중"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 코로나19 백신 접종이 시작됨에 따라 '백신 여권 제도' 도입 논의를 진행중이다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 2일 "(백신 여권 제도가) 유럽에서 아직 공식 채택된 것은 아니지만 도입 여부를 논의하고 있다"며 "국내서도 중앙방역대책본부와 중앙사고수습본부를 중심으로 논의가 이뤄지고 있다"고 말했다.

윤 반장은 "백신 접종이 먼저 이뤄진 해외 국가에서 백신 여권이 도입되고 증명서가 발급될 경우 국내 입국하는 해당 외국인들을 어떻게 격리할 것인지에 대한 부분과 격리 면제 여부 등 실무적인 검토가 상당 부분 진행될 필요가 있다"고 설명했다.

그는 "백신접종을 하더라도 무증상 감염으로 이어질 가능성 등 (백신 효능 관련) 데이터가 불충분하다"며 "이런 부분은 해외도 마찬가지로, 전반적으로 실무적인 부분을 꼼꼼하게 검토해야 한다"고 말했다.

윤 반장은 "현재 유럽 등 외국에서도 논의가 진행되는 중이고 국내서도 논의가 진행 중이어서 제도화 시기는 좀 더 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

