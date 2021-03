[속보]서울시장 민주당 경선, 박영선 69.56%, 우상호 30.44%

속보[아시아경제 구채은 기자, 전진영 기자] 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 1일 4·7 서울시장 재보궐선거에 더불어민주당 후보로 확정됐다. 박 전 장관은 경선 투표 총합에서 69.56%의 득표율을 받아, 30.44%의 득표율을 거둔 우상호 예비후보를 이기고 민주당의 최종 서울시장 후보로 확정됐다.

