거창군 'AZ백신 1호 접종자'는 군립 노인요양병원 이기식 원장

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 26일 요양병원·요양시설 등 11개소 입원·입소자·종사자 400여명을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종을 시작했다.

거창군의 첫 번째 접종자인 군립 노인요양병원 이기식 원장은 평소에도 환자들을 정성으로 진료하고, 지역사회를 위해 모범적으로 헌신하고 있다.

접종은 2회(1차 2월 26일~3월 9일, 2차 4월 23일∼ 5월 10일)에 걸쳐 진행된다.

구인모 거창군수는 "접종 후 이상 반응으로 인한 응급상황에 대비, 의료진과 구급차를 배치해 놓고 있다"면서 "응급의료기관 지정을 받은 서경 병원과 협력하여 안전한 접종을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 거창군은 2순위 우선 접종 대상인 고위험 의료기관 종사자, 코로나19 1차 대응요원들의 접종 동의 여부를 파악하고 있다. 이들에게도 3월 중 1차 접종 후 5월 2차 접종에 나설 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr