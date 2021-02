[아시아경제 서소정 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 4,000 등락률 +1.03% 거래량 285,981 전일가 387,000 2021.02.26 12:21 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자, 혈액제제 美 FDA 품목허가 신청…"최대 시장 진출"1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 close 가 모더나 백신의 허가·유통업체로 선정됐다.

26일 조달청 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 따르면 GC녹십자는 질병관리청이 이날 오전 공고한 '모더나 메신저리보핵산(mRNA)-1273' 사업자 입찰에서 낙찰자로 선정됐다. 사업금액은 342억원 규모다.

이날 입찰은 오전 10시부터 10시 30분까지 진행, 중간에 한 차례 연기돼 40분까지 진행됐으며, GC녹십자가 단독 참여했다.

GC녹십자 관계자는 "질병청과 곧 계약체결을 완료할 계획"이라며 "코로나19 위기 상황에서 모더나 백신의 국내 유통 뿐만 아니라 허가 업체로 선정됐다는 데 의의가 있다"고 말했다.

