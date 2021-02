[아시아경제 황윤주 기자] 미래에셋대우는 25일 이사회를 열고 주주 가치 제고를 위해 1300억원의 배당금을 지급하기로 했다고 밝혔다.

아울러 약 823억원(1000만주) 규모의 자사주도 소각하기로 했다. 앞서 미래에셋대우는 작년 6월 자사주 680억원 어치(1300만주)를 소각한 바 있다. 이에 따라 미래에셋대우의 주주 환원 성향은 34.12%로 결정됐다. 약 2800억원 규모다.

미래에셋대우의 주주총회는 내달 24일에 열린다.

