[아시아경제 지연진 기자] 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 34,500 등락률 +29.74% 거래량 22,600 전일가 116,000 2021.02.25 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한국석유공업, 10억 규모 자사주 취득 결정한국석유공업, 주당 1500원 현금배당 결정1월 9일 코스피, 35.14p 오른 2186.45 마감(1.63%↑) close 가 25일 무상증자 결정하면서 상한가까지 치솟으며 52주 최고가를 경신했다.

한국석유는 이날 오전 9시35분부터 급등하기 시작, 10시30분 현재 전일대비 29.74% 오른 15만5000원에 거래되고 있다. 이 가격은 52주 최고가다.

이날 한국석유는 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다. 신주발행주식은 보통주 614만2120주이며, 신주배정기준일은 4월16일, 신주의 상장예정일은 5월7일이다.

