[아시아경제 장효원 기자] 금호석유화학이 금호리조트 주식 1039만8434주를 1604억원에 취득한다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 6.1% 규모다. 주식 취득 뒤 금호석유화학의 금호리조트 지분율은 66.7%다. 주식 취득 예정일은 다음달 31일이다. 취득 목적은 ‘사업 포트폴리오 다각화’다.

