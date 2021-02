[아시아경제 지연진 기자] 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,820 전일대비 45 등락률 -1.57% 거래량 221,757 전일가 2,865 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 전자 소·부·장 中企, 삼성·LG와 매칭…연대·협력 협약심텍홀딩스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.8%【화제의테마】 이번주 고수익 예상 테마 4選 close 는 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 20.1% 증가한 1조2017억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 884억원, 당기순이익은 538억원으로 각각 흑자전환했다. 이 회사는 "서버 및 스마트모바일향 고부가가치 제품 위주 매출이 성장했고, 수익구조의 획기적 향상과 일본 자회사 흑자전환에 성공했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr