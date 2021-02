[아시아경제 지연진 기자] 현대중공업은 자회사인 현대글로벌서비스 주식 152만주를 미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 설립한 펀드(GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.)에 6460억원에 매각했다고 23일 공시했다.

이번 지분 처분으로 현대중공업이 소유한 현대글로벌서비스의 지분비율은 62.0%가 됐다. 이 회사는 "신규사업 투자재원 확보를 위해 매각했다"고 밝혔다.

