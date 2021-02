메디톡스, 대웅제약 美협력사 에볼루스 지분 16.7% 취득

[아시아경제 이민우 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 197,600 전일대비 45,600 등락률 +30.00% 거래량 254,251 전일가 152,000 2021.02.22 10:46 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 메디톡스 상한가.. 보톡스 소송합의[클릭 e종목]"메디톡스, 주름 더 깊어진다"식약처, 메디톡스 '이노톡스주' 품목허가 취소 close 는 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 25,000 등락률 +18.38% 거래량 755,216 전일가 136,000 2021.02.22 10:46 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 작년 4분기 영업익 91억…전년비 571.9% 증가이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?대웅제약, ‘호이스타정’ 코로나 예방 임상3상 승인 close 의 미국 협력사 에볼루스의 지분16.7%를 535억원 상당에 취득해 2대주주가 된다고 22일 공시했다.

이번 거래는 양사가 보톨리눔 톡신(보톡스) 기술 도용 소송에 합의하면서 이뤄졌다. 앞서 미국 국제무역위원회(ITC)는 대웅제약의 보톡스 제품 '나보타'가 메디톡스의 제조 기술을 도용했다며 21개월 간 미국 내 판매를 금지시켰다. 이후 메디톡스와 메디톡스의 미국 협력사 엘러간은 에볼루스로부터 합의금 약 380억원과 매출에 따른 로열티를 받고 나보타 미국 판매를 재개하기로 지난 19일 합의했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr