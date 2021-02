결산시즌...코스닥 적자기업 비상

관리종목 22개사 상장 폐지 관심...한국정밀기계 등 퇴출위기

[아시아경제 박지환 기자] 실적발표 시즌이 돌아오면서 코스닥 적자기업들에 비상이 걸렸다. 4년 연속 영업손실을 기록한 코스닥 기업은 관리종목으로 지정된다. 5년 연속 영업손실은 상장 적격성 실질심사 사유에 해당한다.

16일 한국거래소에 따르면 현재 거래소가 4년 연속 영업손실을 기록해 관리종목으로 지정한 기업은 총 22곳이다. 해당 기업은 지난해 실적에서 누적 기준으로 영업이익을 올리지 못할 경우 상장폐지 종목으로 지정되게 된다.

앞서 4년 연속 영업손실을 기록한 이후 지난해 3분기까지 누적 영업이익을 올리지 못한 곳은 한국정밀기계 한국정밀기계 101680 | 코스닥 증권정보 현재가 1,440 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,440 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 한국정밀기계, 공작기계 테마 상승세에 7.63% ↑8월 30일 코스닥, 10.98p 오른 610.55 마감(1.83%↑)[ISSUE] ‘샘코’ 등 급락 종목 손실, 구제 솔루션 나왔다 close , 아래스 아래스 050320 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 990 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아래스, 본점 소재지 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일 close , MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 901 전일대비 59 등락률 -6.15% 거래량 1,402,923 전일가 960 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 8.0%.[특징주]MP그룹, 경영 정상화 실탄 마련 기대 강세MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적' close , 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,390 전일대비 55 등락률 +2.36% 거래량 230,325 전일가 2,335 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 테라셈, CCTV&DVR 테마 상승세에 7.01% ↑PEF에 인수금융 주선한 유안타증권, 담보권 조기 실행으로 피소테라셈, 검색 상위 랭킹... 주가 0.36% close , 스카이문스테크놀로지 스카이문스테크놀로지 033790 | 코스닥 증권정보 현재가 829 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 829 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일스카이문스테크놀로지, SKT와 10억 규모 공공 와이파이사업 계약스카이문스테크놀로지, SK텔레콤과 RF중계기 공급계약 체결 close , 럭슬 럭슬 033600 | 코스닥 증권정보 현재가 179 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-17일[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일럭슬, 사업자 등록 말소로 영업 정지 close , 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 2,920 전일대비 105 등락률 -3.47% 거래량 467,814 전일가 3,025 2021.02.16 11:37 장중(20분지연) 관련기사 흑자전환 '유테크'…관리종목 탈피 '가능성'유테크, 명품 유통 매출 성장…"바이오헬스케어와 실적 견인"【화제의테마】 최고의 전문가들이 꼽은 상승 유망 종목 TOP4 close , 이엠네트웍스 이엠네트웍스 087730 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,160 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-30일[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일에스모 머티리얼즈, 상호명 '이엠네트웍스'로 변경 close , 에스앤더블류 에스앤더블류 103230 | 코스닥 증권정보 현재가 2,505 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,505 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에스앤더블류, 원자력발전소 해체 테마 상승세에 29.83% ↑에스앤더블류, 조선기자재 테마 상승세에 1.55% ↑에스앤더블류, 조선기자재 테마 상승세에 5.26% ↑ close , 제이웨이 제이웨이 058420 | 코스닥 증권정보 현재가 308 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 308 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-3일[e공시 눈에띄네]코스닥-2일 ‘모더나’가 탐내는 기술!! 글로벌 빅파마와 공동개발 mRNA 기술!! close , 에스디시스템 에스디시스템 121890 | 코스닥 증권정보 현재가 739 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 739 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일에스디시스템, 36억원 규모 이란 ITS 구축 기본설계 용역계약 해지[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close 등 11곳이다. 이 가운데 이미 상장폐지 갈림길에 선 기업도 있다. 한국정밀기계, 에스앤더블류, 스카이문스테크놀로지 등은 지난해 연간 영업손실 공시를 내면서 증시 퇴출 위기를 맞고 있다. 반면 반전 드라마를 쓴 곳도 있다. 아래스, 유테크, 테라셈 등의 경우 지난해 실적에서 영업이익 흑자전환에 성공했다.

이미 지난해 3분기부터 누적 영업이익이 흑자로 돌아선 11곳 중에서는 파나진 파나진 046210 | 코스닥 증권정보 현재가 5,040 전일대비 100 등락률 -1.95% 거래량 57,911 전일가 5,140 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]파나진, 코로나 진단키트 만들 수 있는데 안 만든 이유는②[기로의 상장사]시선바이오 ‘코로나19 진단키트’ 대박인데… 파나진은 고작 11억 매출①파나진, 핵산 추출 키트 美 FDA 등록…'코로나19 검사 시간 단축' close , 내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 168330 | 코스닥 증권정보 현재가 2,525 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,525 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-19일내츄럴엔도텍, 40억 규모 CB발행 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close , 픽셀플러스 픽셀플러스 087600 | 코스닥 증권정보 현재가 7,660 전일대비 110 등락률 -1.42% 거래량 16,133 전일가 7,770 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일코스피·코스닥 상장폐지 위기 40곳 (종합)코스닥시장서 올해 관리종목 지정 증가폭 전년比 40%↓ close , 솔고바이오 솔고바이오 043100 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 392 2021.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-28일솔고바이오, 상장폐지 관련 이의신청서 제출 [e공시 눈에 띄네]코스닥-19일 close , 알톤스포츠 알톤스포츠 123750 | 코스닥 증권정보 현재가 4,285 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,790 전일가 4,285 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 알톤스포츠, 작년 매출 44%↑…영업익 흑자전환알톤스포츠, 42억 규모 전기자전거 공급계약 체결알톤스포츠, 22억 규모 서울 공공자전거 공급계약 close 등이 4분기에도 역시 영업이익 흑자 기조를 이어가면서 관리종목을 벗어날 가능성을 높였다. 아직 실적 발표 전이지만 국순당 국순당 043650 | 코스닥 증권정보 현재가 8,240 전일대비 30 등락률 -0.36% 거래량 38,290 전일가 8,270 2021.02.16 11:35 장중(20분지연) 관련기사 막걸리 한잔? 물량 계속 들어온다! 전통주 자조금 구성 정부지원![e공시 눈에 띄네]코스닥-10일국순당, 5사업연도 연속 영업손실 발생…매매거래 정지 close , 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 2,145 전일대비 65 등락률 -2.94% 거래량 442,921 전일가 2,210 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 탑다운 슈팅 액션 게임 ‘앤빌’ 스팀 페스티벌 참가…"라이브 스트리밍 통해 실시간 소통"액션스퀘어, 모바일 게임 삼국블레이드 체인지 2.0 업데이트 실시액션스퀘어, 슈팅 액션 게임 프로젝트GR 공식 타이틀명 ‘앤빌’로 확정 close , CSA 코스믹 CSA 코스믹 083660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,060 전일대비 130 등락률 -4.08% 거래량 161,464 전일가 3,190 2021.02.16 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일CSA 코스믹, 분식회계 적발…대표 검찰 통보 close , 바른손 바른손 018700 | 코스닥 증권정보 현재가 2,995 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 88,901 전일가 2,995 2021.02.16 11:38 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 이게 정말로 올라? 급상승 예상 종목 TOP4[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일바른손 "넷플릭스와 콘텐츠 공급 계약" close , 메이슨캐피탈 메이슨캐피탈 021880 | 코스닥 증권정보 현재가 447 전일대비 1 등락률 -0.22% 거래량 150,286 전일가 448 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 메이슨캐피탈, 100억원 규모 전환사채 발행 결정“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”메이슨캐피탈 "명망있는 금융소그룹으로 거듭날 것" close 등도 지난해 실적 호전에 따라 상장폐지 가능성이 낮은 상태다.

코스닥 종목은 최근 3개 사업연도중 2개 사업연도에서 자기자본 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(법차손)이 발생하는 경우에도 관리종목으로 지정된다. 현재 거래소는 해당 사유로 총 24개사를 관리종목으로 관리하고 있다. 지난해 3분기 누적 기준 자기자본 50%를 초과해 법차손이 발생한 기업은 조이맥스 조이맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 3,780 전일대비 70 등락률 -1.82% 거래량 56,836 전일가 3,850 2021.02.16 11:38 장중(20분지연) 관련기사 조이맥스, 지난해 영업손실 49억원 …적자축소[기업 자금조달]조이맥스②, 조달 금액 절반 줄어도 유증 강행하는 이유조이맥스, 게임 테마 상승세에 9.14% ↑ close , 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 609 전일대비 15 등락률 -2.40% 거래량 4,182,567 전일가 624 2021.02.16 11:39 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, 커뮤니티 활발... 주가 0.15%. 마이더스AI, 美 마리화나 법인 지난해 하반기 최대 매출 달성 ‘172억원’마이더스AI, 성균관대 산학협력단과 의료용 대마 효용성 검증 목적 비임상 연구계약 체결 close 등이다. 최근 실적을 발표한 조이맥스는 작년 91억원의 법차손을 냈음에도 지정사유를 피한 상태다. 대규모 유상증자 등을 통해 자기자본을 250억원 이상 늘리면서 자기자본 대비 법차손 비율을 16%대로 낮췄기 때문이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr