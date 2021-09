[아시아경제 이민우 기자] 폴라리스웍스 폴라리스웍스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,735 전일대비 10 등락률 +0.58% 거래량 228,291 전일가 1,725 2021.09.06 10:42 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스웍스, 픽셀플러스에 차량용 이미지센서 패키지 공급[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일폴라리스웍스, 픽셀플러스에 자동차향 이미지센서 패키지 ‘네오팩 인캡’ 공급 close 는 픽셀플러스 픽셀플러스 087600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 70 등락률 -0.80% 거래량 15,648 전일가 8,770 2021.09.06 10:35 장중(20분지연) 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 윤석열이 직접 나선다! 히든 “원전” 수혜주!결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close 와 12억원 규모의 '네오팩 인캡(NeoPAC Encap PKG)' 공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 15.33%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr