넥센타이어, 아우디 A3 4세대에 신차용 타이어 공급

[아시아경제 이기민 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 7,540 전일대비 120 등락률 -1.57% 거래량 246,970 전일가 7,660 2021.02.16 10:25 장중(20분지연) 관련기사 '모바일쿠폰 2만원권 증정' 넥센타이어, 설 명절 이벤트넥센타이어, 타이어 테마 상승세에 6.17% ↑넥센타이어, 유럽법인에 1060억 규모 채무보증 결정 close 가 16일 아우디 A3 4세대 차량에 '엔페라 스포츠', '엔블루 S', '윈가드 스포츠2' 제품을 공급한다고 밝혔다.

지난해 처음 공개된 아우디 A3은 폭스바겐 그룹의 MQB 픗랫폼이 적용된 프리미엄 스포트백 모델과 리무진 모델에 넥센타이어 제품이 공급된다고 회사는 설명했다.

먼저 넥센타이어의 '엔페라 스포츠'는 유럽형 프리미엄 스포츠 타이어로 빗길과 마른 노면에서 뛰어난 성능을 보여주는 제품이다. 패턴 설계 최적화를 통해 고속 주행 안정성과 핸들링 성능을 대폭 업그레이드 했고, 신규 컴파운드 적용으로 접지력과 제동력을 극대화 됐다.

엔페라 스포츠는 또 독일의 'ADAC 모터벨트', '아우토빌트', 스위스 TCS 등 유럽의 주요 자동차 전문지에서 실시한 테스트에서 '강력 추천'과 '구매 추천'을 받으며 성능의 우수성을 입증했다.

'엔블루 S' 제품은 친환경 차량 및 고성능 차량에 적합한 타이어로 유럽의 강화된 이산화탄소 규제에 대응해 타이어의 회전 저항을 최소화했다.

특히 차량의 소음과 연비 개선을 위한 사이드 월 공기 역학을 당사 최초 적용해 연비 등급뿐만 아니라 주행 소음도 저감했다. 특히 기존 제품 대비 간결한 그루브 디자인으로 고속 배수성과 빗길 제동력을 강화했다.

'윈가드 스포츠 2'의 경우 눈길에서도 안정적으로 속도를 낼 수 있도록 개발된 겨울용 타이어로 눈길에서 뛰어난 핸들링과 제동력으로 고급 세단과 스포츠카에 최적화됐다.

