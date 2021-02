MS 사장 "솔라윈즈 백도어 해킹, 역대 가장 정교한 공격"

[아시아경제 조현의 기자] 브래드 스미스 마이크로소프트(MS) 사장은 지난해 말 확인된 미국 정부 부처 시스템 등에 대한 대규모 해킹 사건과 관련해 "공격의 범위나 정교함에서 역대 최고 수준"이라고 평가했다.

스미스 사장은 14일(현지시간) 미 CBS방송의 시사 프로그램 '식스티 미니츠'에 출연해 "소프트웨어 엔지니어 관점에서 이번 사건은 그동안 세계가 목격한 해킹 중 가장 광범위하고 정교한 공격"이라고 밝혔다.

지난해 12월 처음 확인된 이번 해킹은 솔라윈즈의 네트워크 소프트웨어를 해킹해 몰래 드나들 수 있는 백도어를 만드는 방식이다.

솔라윈즈의 서비스를 이용하는 미국 국토안보부·국무부·재무부, MS, 인텔 등 수많은 정부 부처와 기업 등을 공격한 것으로 알려졌다. 미국 정부는 이번 해킹의 배후가 러시아라고 지목했지만 러시아는 책임을 부인하고 있다.

스미스 사장은 "이번 해킹으로 솔라윈즈의 '오라이언' 소프트웨어를 사용하는 고객 1만8000곳이 위험에 노출됐을 수 있다"면서 "해킹 공격에 참여한 엔지니어가 1000명을 넘을 것"이라고 추정했다.

