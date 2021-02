차량 4대 들이받고 도주한 남성 추적…마약 투약 의심 주사기 발견

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 서울 도심에서 경찰차 등 차량 4대를 들이받고 도주한 남성을 쫓고 있다. 남성의 차량 안에선 마약 투약 용도로 의심되는 주사기가 발견됐다.

서울 강동경찰서는 지난 9일 오후 10시께 강동구 천호동에서 접촉사고를 낸 뒤에 차 안에 주사기를 남겨 두고 도망친 20대 남성 A씨를 추적하고 있다고 11일 밝혔다.

A씨는 순찰 중이던 경찰이 신호를 위반하고 달리는 것을 발견해 제지했지만 이를 무시하고 그대로 주행했다. 이후 택시 등과 충돌하고 앞을 막아선 경찰차도 들이받았다. 피해 차량 탑승자들은 모두 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌다.

사고 후 도주하던 A씨는 차를 좁은 골목에 대고 동승자인 20대 여성을 남겨 둔 채 도주했다. 차 안에서는 마약 투약 용도로 의심되는 빈 주사기와 여러 대의 휴대전화가 발견됐다.

경찰은 국립과학수사연구원에 주사기 내용물 성분 분석을 의뢰했다. 또 체포 영장을 발부 받아 A씨를 검거하는 대로 마약 검사를 할 예정이다.

