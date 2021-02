[속보] LG에너지솔루션 "다른 업체 소송은 검토하지 않아"

속보[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 11일 미국 국제무역위원회(ITC)의 배터리 영업비밀 침해 소송 판결과 관련 "영업비밀 침해나 기술 탈취가 발생한 적 있다면 법적 조치를 취할 수 있다"며 "현재 추가 소송은 검토하지 않고 있다"고 밝혔다.

이어 유럽과 한국 등 다른 지역에서 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [속보] LG에너지솔루션 "합의금 눈 높이 맞으면 지급 방법 등 각론 논의"SK이노 "ITC 결정 아쉽지만, 남은 절차 최선을 다할 것"美 ITC 수입 금지 조치 오늘부터…SK이노 배터리 공장 건설은 문제 없어 close 과 추가로 소송을 제기할 것이냐는 질문에 "다른 국가에서도 영업 비밀 침해가 발생했다고 판단한다"며 "다른 지역에서의 소송 여부는 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 8,500 등락률 +2.95% 거래량 1,593,876 전일가 288,000 2021.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [속보] LG에너지솔루션 "합의금 눈 높이 맞으면 지급 방법 등 각론 논의"SK이노 "ITC 결정 아쉽지만, 남은 절차 최선을 다할 것"美 ITC 수입 금지 조치 오늘부터…SK이노 배터리 공장 건설은 문제 없어 close 의 태도에 달려있다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr