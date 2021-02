[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 상상인인더스트리 상상인인더스트리 101000 | 코스닥 증권정보 현재가 800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 806 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 【시선집중】 "나중에 알면 후회할텐데..." 이것 만큼 꼭 잡자 TOP3 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일상상인인더스트리, 조선기자재 테마 상승세에 5.63% ↑ close =회생담보권 및 회생채권의 출자전환에 따른 28만868주 유상증자 결정

◆ 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 30,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,250 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 테스, 지난해 영업이익 316억…전년대비 169% 증가[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일 close = 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,500 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 美 반도체 경제효과만 10조! “삼성전자”에 공급하는 ‘이 기업’! 최대 실적 전망!코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속스마트TV에 무료 콘텐츠 푼다…삼성·LG 글로벌 경쟁 close 와 126억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약

◆ 픽셀플러스 픽셀플러스 087600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,230 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,200 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 상장폐지 위기 40곳 (종합)코스닥시장서 올해 관리종목 지정 증가폭 전년比 40%↓[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일 close =사옥 및 이미지센서 등 시스템반도체 R&D센터의 신축 위해 286억원 규모 투자 결정

◆ NHN벅스 NHN벅스 104200 | 코스닥 증권정보 현재가 5,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,030 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 NHN벅스, 3Q 영업익 4억…전년比 60%↓NHN벅스, 2분기 영업익 1억7600만…전년비 94.8% 감소NHN벅스, 1분기 영업이익 7억9200만원…전년대비 62%↓ close =2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 181억원, 영업이익 1억원

◆ 빅솔론 빅솔론 093190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,775 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,745 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-11일인공지능 매수추천 ‘ㅇㅇㅇ’ !! 이번주, 급상승 갑니다.‘ㅇㅇㅇㅇ’ 중국판 ‘블랙프라이데이’로 상한가 진입 가능 300% close =보통주 1주당 150원 현금배당 결정

◆ 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,250 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 서울반도체, 미니 LED 성장 주도 '목표주가 상향'[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일[클릭 e종목]"서울반도체, 내년 미니 LED TV 수혜 기대" close =보통주 1주당 156원 현금배당 결정

◆ 아이텍 아이텍 119830 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,490 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 아이텍, 설비투자 확대…"반도체 슈퍼사이클 선제 대응"아이텍, 주가 9200원.. 전일대비 -1.5%아이텍, 송정약품 인수 완료…"백신·전문의약품 사업 ‘본궤도’ 진입" close =30억원 상당 자사주 장내 직접 취득 결정

◆ 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 45,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,100 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 GC녹십자셀, 지난해 매출액 401억원…전년比 12%↑녹십자셀, 커뮤니티 활발... 주가 -8.62%.임상 결과발표!! 단숨에 급등 할 제2의 셀트리온! close =보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 삼양옵틱스 삼양옵틱스 225190 | 코스닥 증권정보 현재가 9,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,050 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 5G 테마! “재이슈” 2차 급등 유망株 TOP5[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일삼양옵틱스, 주당 400원 중간배당 결정 close =보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ 네오팜 네오팜 092730 | 코스닥 증권정보 현재가 32,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,650 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 네오팜, 지난해 영업이익 219억원…전년 대비 4.6%↓[e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일네오팜, 3Q 영업익 36억원…전년 동기 대비 28.1%↓ close =2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 230억원, 영업이익 66억원

◆ 네오팜 네오팜 092730 | 코스닥 증권정보 현재가 32,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,650 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 네오팜, 지난해 영업이익 219억원…전년 대비 4.6%↓[e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일네오팜, 3Q 영업익 36억원…전년 동기 대비 28.1%↓ close =보통주 1주당 650원 현금배당 결정

◆ 다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 20,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,400 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 다원시스, 160억원 규모 저상트램 차량 제작 계약 체결[공시+]다원시스, 상반기 누적 실적 '사상 최대'다원시스, 커뮤니티 활발... 주가 1.8%. close =운영자금 조달 위해 713억원 규모 유상증자 결정

◆ NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 59,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,300 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 NHN한국사이버결제 "한국신용카드결제 주식 51억원에 추가취득"[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일NHN한국사이버, 비대면·무현금 쇼핑 늘어 결제대행서비스 '날개' close =2020년 4분기 연결기준 잠정실적 매출 1749억원, 영업이익 108억원

◆ 경동제약 경동제약 011040 | 코스닥 증권정보 현재가 9,870 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,870 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 경동제약, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 5.16% ↑경동제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.42%보여드렸죠? ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 또 드립니다 close =자사주 보통주 3만2250주 3억원 상당에 처분 결정

◆ 상아프론테크 상아프론테크 089980 | 코스닥 증권정보 현재가 57,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,400 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 상아프론테크, 외국인 9만 3386주 순매수… 주가 0.99%상아프론테크, 검색 상위 랭킹... 주가 0.36%상아프론테크, 300억원 규모 전환사채 발행 결정 close =보통주 1주당 160원 현금배당 결정

◆ 경남스틸 경남스틸 039240 | 코스닥 증권정보 현재가 2,030 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,055 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 경남스틸, 검색 상위 랭킹... 주가 0.25%【화제의테마】 2월 되기 전에 꼭 사야하는 상승 유망종목 TOP4경남스틸, 주가 2090원 (9.42%)… 게시판 '북적' close =보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 케이맥 케이맥 043290 | 코스닥 증권정보 현재가 2,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,635 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 【시선집중】 전문가들이 꼽은 앞으로 1주일간 급상승 기대주 'TOP3' ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제케이맥, 中디스플레이 업체와 36억원 규모 장비공급계약 close =중국 티안마사(社)와 116억원 규모 장비 공급 계약 체결

◆ 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 4,915 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,910 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-25일돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감동원개발, 건설 중소형 테마 상승세에 9.07% ↑ close =보통주 1주당 185원 현금배당 결정

◆ GH신소재 GH신소재 130500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,620 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 GH신소재, 주가 9090원 (-10.0%)… 게시판 '북적'GH신소재, 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승세에 5.58% ↑GH신소재, 커뮤니티 활발... 주가 0.93%. close =엔브이에이치플로어시스템의 매트사업부 50억원에 양수 결정

◆ 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-28일팍스넷, 직무집행정지가처분신청 소송 피소[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close =최대주주 주영홍씨에서 김용석씨로 최대주주 변경

◆ 한국기업평가 한국기업평가 034950 | 코스닥 증권정보 현재가 88,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 88,700 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 "날 좀 보소" 배당株의 외침한국기업평가, 주당 100원 현금배당 결정코스피 외국인 비중 38%…13년만에 최고치 close =보통주 1주당 2907원 현금배당 결정

◆ 아이엠이연이 아이엠이연이 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 5,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,260 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 아이엠이연이, 경영권 인수 완료…"경영 정상화 시동"아이엠이연이, 최대주주 지분 양수도 계약 ‘이상 무’…"신규사업도 차질없이 진행"아이엠이연이, 코로나19 치료제 판권 합의…"바이오 사업 진출" close =운영자금 조달 위해 100억원 규모 유상증자 결정

◆ 아바텍 아바텍 149950 | 코스닥 증권정보 현재가 17,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,850 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 아바텍, 주가 1만 2950원 (19.91%)… 게시판 '북적'삼성전자 ‘운명의 날’, 주가의 향방을 가를 마지막 쟁점변동성 큰 10월, 길목 투자 스탁론으로 해볼까 close =2020년 4분기 잠정실적 매출 197억원, 영업손실 3600만원

◆ 아바텍 아바텍 149950 | 코스닥 증권정보 현재가 17,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,850 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 아바텍, 주가 1만 2950원 (19.91%)… 게시판 '북적'삼성전자 ‘운명의 날’, 주가의 향방을 가를 마지막 쟁점변동성 큰 10월, 길목 투자 스탁론으로 해볼까 close =보통주 1주당 100원 현금배당 결정

◆ 삼진 삼진 032750 | 코스닥 증권정보 현재가 13,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,000 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 【주식 자금하면 대박】역대급 5년 고정금리 / 독점판매 / 예약폭주대신지배硏 "코스닥社 주주권익 개선 위해 전자투표 필요"[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일 close =보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ 파워넷 파워넷 037030 | 코스닥 증권정보 현재가 5,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,850 2021.02.09 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 테슬라와 글로벌 사업 본격화!! 제2의 지니뮤직 마지막입니다!파워넷, 커뮤니티 활발... 주가 9.58%.파워넷, 역대 최대 분기실적…"2020년 사상 최대실적 예상" close =시설자금 및 운영자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr