[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일

◆ 브랜드엑스코퍼레이션=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 431억원, 영업이익 55억원

◆ 바이오니아=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 매출 640억원, 영업이익 1억원

◆ 엘컴텍=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 123억원, 영업이익 11억원

◆ 파이오링크= NHN외 3인에서 이글루시큐리티 외 3인으로 최대주주 변경

◆ KG이니시스=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2507억원, 영업이익 266억원

◆ 진시스템=식품의약처 산하 한국의료기기안전정보원으로부터 체외진단의료기기 제조인증 획득

◆ 천랩=천종식 외 10명에서 CJ제일제당으로 최대주주 변경

◆ 바이오플러스=제3자배정 유상증자 참여로 노블젠 지분 5.53% 300억원에 취득 결정

◆ 메디콕스=메콕스바이오메드에서 엘투1조합으로 최대주주 변경

◆ KG ETS=사모사채 콜옵션 행사에 따라 자사 보통주 196만5408주 100억원에 처분 결정

◆ CNT85=엔테그리스(ENTEGRIS KOREA)와 5억원 규모 송산 창고 공사(Songsan warehouse renovation PJT) 계약

◆ 아바코=3분기 잠정실적 매출 425억원, 영업이익 19억원

◆ 크리스에프앤씨=자사주 교환 대상으로 하는 교환사채 발행 위해 자사 보통주 45만1976주 200억원에 처분 결정

◆ 넥스턴바이오=운영자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 노바렉스='글리시리진 및 리퀴리틴 함유 감초 추출물을 포함하는 간질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물' 인도 특허 취득

◆ 아바텍=3분기 잠정실적 매출 206억원, 영업손실 5억원

◆ 유앤아이=종속사 디엠파워 운영자금 및 타법인 증권 취득 위해 60억원 규모 유상증자 결정

◆ 아가방컴퍼니=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 매출 345억원, 영업이익 37억원

◆ 스튜디오산타클로스=재무구조 개선 및 신규 사업 진출을 위한 현금 유동성 확보 위해 125억원 규모 넥스턴바이오사이언스 주식 양도결정 및 60억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 플리토=100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 릭스솔루션=시설·운영자금 및 타법인 증권 취득 위해 총 200억원 규모 유상증자 결정

◆ 씨엔플러스=운영자금 조달 위해 15억원 규모 전환사채 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr