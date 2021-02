[아시아경제 부애리 기자] 검색 포털 사이트 '줌닷컴'을 운영하는 줌인터넷이 이성현 신임 대표를 선임했다고 5일 밝혔다.

이 신임 대표는 뉴욕대(NYU) 경영학 석사(MBA) 과정을 마쳤고, 씨티뱅크, 스턴밸류매니지먼트, 딜로이트컨설팅, 베인앤드컴퍼니 등 글로벌 금융사와 컨설팅 기업을 거친 금융 전략 전문가다. 이후 핀테크 전문기업 두나무에서 핀테크 사업 총괄을 역임했다.

줌인터넷은 "신임 대표 체제에서 기존 포털 사업의 수익성을 강화하는 동시에 자회사 엑스포넨셜자산운용과 테크핀 기업 프로젝트바닐라를 아우르는 테크핀 플랫폼 기업으로서 성장할 계획"이라고 밝혔다.

이 신임 대표는 "향후 줌인터넷의 다양한 역량을 기반으로 고객 가치를 증대 시킬 수 있는 다양한 서비스를 제공하겠다"며 "이를 위해 더 빠른 조직으로 변화하고 줌인터넷과 계열사 간 시너지 창출에도 중점을 둘 예정"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr