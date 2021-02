롯데슈퍼, 가정 배송에 '친환경 전기자동차' 도입

[아시아경제 조인경 기자] 롯데슈퍼가 6일부터 서울 송파점과 신천점 등 수도권 일부 전포에서 친환경 전기자동차 11대를 배송 차량으로 도입한다고 5일 밝혔다.

앞서 롯데슈퍼는 전날 강원도 횡성에 위치한 초소형 전기자동차 생산공장 디피코에서 김문순 강원도지사, 남창희 롯데슈퍼사업부 대표, 송신근 디피코 대표 등이 참석한 가운데 초소형 전기차 출고식을 가졌다.

슈퍼 배송의 특성상 초소형 전기차를 도입하면 일반 차량을 이용할 때보다 배송과 차량 이동이 30% 가량 빨리지고 주정차가 용이한 것은 물론 소음과 배기가스 발생도 최소화할 수 있다는 게 회사 측의 설명이다. 롯데슈퍼는 전기자동차 배송을 점진적으로 확대해 연내 100대까지 운영할 계획이다.

롯데슈퍼 관계자는 "현재 연간 약 100만ℓ의 휘발유를 소비하고 있는 일반 배송 차량의 운영을 감안할 때 전기자동차 배송을 통해 휘발유 소비를 줄이고 환경 보호에도 기여할 수 있을 것"이라고 기대했다.

