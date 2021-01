임채무 "한달 수입 1억→재정난으로 놀이동산 화장실서 생활" 롤러코스터 인생

[아시아경제 최은영 기자] 원조 꽃미남 스타이자 '놀이동산 CEO'로 유명한 배우 임채무가 한 달에 1억원을 벌었던 전성기 시절과 1년 간 공중화장실에서 지냈던 놀라운 과거를 솔직하게 밝혔다.

임채무는 31일 밤 9시 20분에 방송하는 MBN 푸드멘터리 예능 '더 먹고 가(家)' 13회의 게스트로 출연해 임지호, 강호동, 황제성과 함께 평창동 산꼭대기 집에서 따뜻한 '칭찬 밥상'을 함께 한다.

올해로 48년차 배우인 임채무는 1980년대를 풍비한 꽃미남 스타이자 어린이들을 위해 30년간 놀이동산을 운영하고 있는 CEO이다.

강호동이 1984년에 방영돼 시청률이 70%에 육박했던 임채무 주연의 드라마 '사랑과 진실'을 언급하며 "그 당시 인기가 어느정도 였느냐?"라고 묻자 임채무는 "광고, 행사, 야간업소까지 뛰면서 한 달에 1억 원까지 벌었다. 그 때 서울의 아파트 한 채가 200~300만 원 정도"라고 대답해 모두를 놀라게 했다.

이어 "돈쓸 시간이 없어서 순식간에 큰 돈을 모았다"며 이후 어린이를 사랑하는 마음으로 재산을 털어 놀이동산을 만들었다고 밝혔다.

하지만 임채무는 이내 "놀이동산 운영이 어려워지자 아파트 두 채를 마저 팔고, 나중엔 아내와 함께 놀이동산 내 공중화장실에서 1년을 지냈다"라고 밝혔다. 그럼에도 임채무는 "아름다운 추억이었다. 지금 집에 들어와 산 지 1년 됐는데 그 때가 그립다. 죽기 전에 딱 1만 900원만 있으면 좋겠다"라고 말하며 그 이유를 밝혀 출연진을 감동케했다.

임채무의 '돈'에 대한 남다른 소신과 그를 위한 임지호 셰프의 특별한 '칭찬 밥상'은 밤 9시 20분 MBN '더 먹고 가' 13회에서 만나볼 수 있다.

