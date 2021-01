韓, 코로나 시대 살기좋은 국가 순위 4계단 하락

53개국 가운데 12위

[아시아경제 조유진 기자] 한국이 이번달 코로나19 시대 살기 좋은 나라 순위에서 한달 전보다 4계단 하락했다.

31일 블룸버그가 최근 집계한 1월 코로나19 회복력 순위에 따르면 한국은 경제 규모가 2000억 달러 이상인 평가 대상 53개국 가운데 12위를 기록했다.

한국은 이 순위가 처음 집계된 작년 11월에는 4위를 차지했으나 같은해 12월 코로나19 재확산 영향으로 8위로 내려갔다가 이번에 다시 4계단 더 추락했다.

최근 순위 하락은 코로나19 백신 관련 지표가 부진한 영향이 큰 것으로 풀이된다.

블룸버그는 매달 인구 10만명당 확진자, 코로나19 치명률, 인구 100만명당 사망자, 인구 대비 백신 확보율(계약 포함), 봉쇄 강도, 지역간 이동성, 경제성장률 전망 등 11개 항목을 집계해 100점 만점으로 점수를 낸다.

이를 통해 주요국이 사회·경제적 혼란을 최소화하면서 코로나19를 얼마나 잘 통제하는지 나라별로 평가하는 것이다.

애초에는 평가 항목이 10개였으나 1월부터 인구 100명당 접종자 수가 추가됐다. 코로나19 백신 접종이 시작된 현실을 반영한 것이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr