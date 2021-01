이일화, '박보검 여친'으로 오해 받은 몸매 비결 ('편스토랑')

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이일화(51)가 몸매 관리 비결을 공개했다.

29일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에는 이일화와 이유리가 출연했다.

이유리는 "'어머니'가 오시기로 했다 김치 크레이프 케이크 만들기에 나섰다.

이유리는 김치전과 모차렐라 치즈를 겹겹이 쌓아 올려 케이크 모양을 만들었다. 이어 치즈와 청양고추 큐브로 장식했다.

이유리가 언급한 '어머니'는 이일화였다. 두 사람은 드라마에서 고부 관계로 만나 인연을 이어왔다.

이일화는 "이 드라마를 하게 된 이유 중 하나가 이유리 배우랑 연기해서였다"라고 말했다.

이유리는 이일화에 대해 "롤모델이었다"면서 "선배님처럼 되고 싶었다. 몸매 관리나 이런 것도 너무 잘하시지 않냐"라고 했다.

앞서 이일화는 박보검과 푸켓 여행 중 함께 사진이 찍혀 여자친구가 아니냐는 오해를 받기도 했다.

이유리는 "선배님이 '두 끼 먹으면 살찐다'고 하셨다더라"라고 했고, 이일화는 "한 끼 먹는다"고 밝혔다.

운동으로 몸매를 가꾸는 이일화는 "요즘 탄츠플레이에 빠졌다"고 고백했다. 탄츠플레이는 현대무용과 필라테스를 접목한 운동이다.

이유리가 시범을 보여달라 하자 이일화는 단숨에 다리를 찢어 눈길을 끌었다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr