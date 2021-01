[클릭 e종목]실리콘웍스, 조정은 재진입 기회…목표주가 33%↑

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 28일 실리콘웍스 실리콘웍스 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 500 등락률 -0.68% 거래량 181,024 전일가 73,300 2021.01.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 실리콘웍스, 직원들에 기본급 600% 성과급 지급‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 [클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감" close 에 대해 주가는 단기 조정이 불가피하지만 업황은 확실한 업싸이클로 목표주가를 기존 6만4000원에서 8만5000원으로 33% 상향 조정한다고 28일 밝혔다.

4분기 실적 쇼크 및 최근 주가 급등 감안, 주가는 당분간 조정 국면 돌입이 불가피해 보이지만 이번 조정이 재진입 기회를 부여할 것으로 판단한다. 세트 수요 강세 및 하이엔드 패널 수요 증가, 파우드리 공급 부족(쇼티지) 현상이 유발하는 DDI 공급 부족 및 DDI 판가 상승 추이, LG디스플레이 및 BOE의 POLED 패널 출하 증가 싸이클 돌입 등을 감안하면 DDI 업체들의 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 판단한다.

경쟁사 노바텍은 이미 이를 반영, 연평균 주가수익비율(PER)이 '16년 11배, '17년 14배, '18년 16배, '19년 17배, '20년 21배로 꾸준한 리레이팅 이어졌다. 실리콘웍스의 역사적 평균 PER는 14배 수준이며 현 주가는 '21년 실적 기준 PER 13배 수준이다.

김현수 하나금융투자 연구원은 "상기 업황 감안을 감안해 리레이팅 멀티플을 16배 적용해 목표주가를 상향 조정한 것"이라며 " 파우드리 비용 상승 우려 및 상반기 LG디스플레이 모바일 OLED 가동률 하락 감안, 단기 주가 조정 가능성 있으나 조정 시 강력한 매수 기회가 될 것으로 판단한다"고 설명했다.

