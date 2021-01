[아시아경제 강나훔 기자] 네이버(NAVER)는 비엔엑스의 주식 348만5801주를 약 4119억원에 취득한다고 27일 공시했다.

주식 취득 뒤 네이버의 비엔엑스 지분율은 49%가 된다. 네이버는 이번 주식 취득의 목적을 "엔터 플랫폼 시장에서의 글로벌 성장 가속화"라고 밝혔다.

비엔엑스는 빅히트의 자회사로, 팬 커뮤니티플랫폼 '위버스'를 운영 중이다.

