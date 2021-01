[2021 아시아소비자대상] 코웨이 ‘아이콘 정수기’ 기술 혁신으로 주방의 아이콘이 되다

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이가 전략제품으로 선보인 ‘아이콘 정수기’가 고객 편의성을 바탕으로 소비자로부터 큰 주목을 받고 있다.

위생과 관리 측면에서 소비자 편의성을 더한 아이콘 정수기는 크기와 소음을 혁신적으로 줄이며 정수기에 대한 고객의 모든 니즈를 구현했다는 평가를 받는다.

코웨이에 따르면 이 제품은 주방 공간의 혁신에도 기여한다. 아이콘 정수기는 가로 18cm, 측면 34cm의 초소형 사이즈로 공간활용으로 고민하는 주부들의 마음을 사로잡았다. 특히 측면 길이가 34cm로 주방 어디에 배치해도 앞 공간에 큰 냄비 등을 놓고 사용할 수 있어 소비자의 편의성을 높였다.

또한 아이콘 정수기는 정수기 소음 문제를 해결했다. 정수기 소음의 원인인 컴플레셔를 혁신 냉각 기술로 대체해 도서관보다 더 조용한 저소음을 구현했다. 정수기 최초로 영국 소음저감협회의 국제 인증 마크인 ‘콰이어트(Quiet)’마크를 획득해 저소음 성능을 인정 받았다.

아울러 이 제품은 관리 편의성을 더했다는 평가를 받는다. 4개월 주기로 모든 필터(나노트랩/플러스 이노센스 필터)를 교체하고 1년 마다 직수관부터 냉수관까지 유로도 바꿔준다. 여기에 6시간 마다 15분씩 UV 살균이 자동 진행돼 위생을 크게 강화시켰다.

인공지능(AI) 기술을 도입한 아이콘 정수기는 상태를 스스로 진단하고 이상 발견 시 해결 방법을 안내하는 기능을 갖췄다. 온수 추출 등 위험상황 발생 시엔 음성안내를 제공한다. 특히 고령화 시대에 맞춰 실버 케어 기능을 적용해 48시간 동안 물 사용이 없는 경우 등록된 사용자에게 알람을 보내는 등 고객 안심을 더했다는 평가다.

