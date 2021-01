원희목 회장 "코로나19 치료제·백신 개발에 총력…제약주권 실현"

한국제약바이오협회장 신년 기자간담회

[아시아경제 김지희 기자] “올해 한국 제약바이오산업에 부여된 과제는 제약주권 실현과 글로벌 진출로 요약됩니다. 코로나19로부터 국민을 보호하고 글로벌 무대에서 K-팜 시대를 열기 위해 모든 역량을 쏟겠습니다.”

원희목 한국제약바이오협회장이 27일 온라인으로 진행된 신년 기자간담회에서 이 같은 각오를 밝혔다. 원 회장은 “의약품의 국내 생산 및 안정적 공급의 중요성이 한층 부각되면서 올해는 원료의약품과 백신, 필수의약품 등을 자체 개발·생산할 수 있도록 하는 대책 마련 요구가 높아질 전망”이라며 “치료제와 백신 개발을 책임감 있게 수행함으로써 제약주권 확립의 전환점으로 삼겠다”고 말했다.

협회는 올해 4대 과제로 ▲보건안보 강화 ▲블록버스터 창출 ▲글로벌 진출 가속화 ▲산업 환경 혁신 등을 꼽았다. 무엇보다 당면한 코로나19 국면을 해소하기 위해 백신과 치료제 개발 지원에 총력전을 펼친다는 포부다. 협회에 따르면 미국 정부는 코로나19 백신·치료제 개발 관련 민간기업에 12조원을 투자한 반면, 우리나라는 올해 감염병 위기대응력 제고 예산 중 코로나19 관련 예산이 2627억원에 불과하다. 이에 협회는 관련 연구개발 지원범위와 규모 확대를 추진할 계획이다. 정부와 협력해 기업지원 프로그램을 개발하고, 팬데믹 종료 이후에도 개발 중인 의약품이 결실을 맺을 수 있도록 손실보장제도와 같은 지원방안 마련을 요청한다.

국산 원료의약품 자급률을 높이겠다는 구상도 전했다. 원 회장은 “코로나19 국면 속 한국은 완제의약품 자급률이 74%에 달하며 의약품 부족 문제에선 자유로웠으나 원료의약품 자급률은 16%로 역대 최저를 기록했다”면서 “2000여 원료 성분 가운데 국산화가 시급한 200여개를 선정해 5년 후 원료의약품 자급률을 50% 수준으로 끌어올릴 수 있도록 집중 육성하겠다”고 전했다.

지난해에 이어 글로벌 오픈이노베이션의 중요성도 재차 강조했다. 이를 통해 전략적 제휴를 활성화하고 융복합·첨단바이오의약품 개발로 블로버스터 신약 역량을 극대화한다는 전략이다. 원 회장은 “굵직한 인수합병과 파이프라인 확충으로 글로벌 제약기업의 반열에 오른 미국 길리어드나 일본 다케다제약 사례가 혁신의 방향을 시사하고 있다”며 “연구개발의 선택과 집중, 인수합병을 통한 규모의 확장, 글로벌 블록버스터 창출, 메가펀드 조성 등으로 글로벌 후기임상까지 이어지는 정부의 전폭적 지원 확대를 통해 글로벌 성공모델을 만들겠다”고 설명했다.

이 밖에 국내 기업들이 글로벌 진출에 과감하게 진출할 수 있도록 미국 보스턴에 ‘한국제약바이오혁신센터(가칭 KPBIC)’를 설치해 본격적인 운영에 돌입한다. EU 거점국에도 제2의 KPBIC 설치를 추진한다. 국가별 기술수요 분석을 통해 현지 맞춤형 시장 진출전략을 수립, 신흥시장 확대 개척에도 적극 나설 계획이다.

마지막으로 원 회장은 산업 육성을 위한 정부 지원 필요성을 호소했다. 그는 “기초연구, 임상시험, 글로벌 진출까지 전주기적 정책 개발·추진을 통합 관장할수 있는 대통령 직속의 컨트롤 타워 설치가 절실하다”며 “아울러 R&D 결과물에 대한 충분한 가치 보상 등을 통해 투자 확대가 이뤄질 수 있도록 규제 선진화와 과감한 정책 집행이 필요하다”고 촉구했다.

