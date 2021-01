[e공시 눈에 띄네]코스피-25일

[아시아경제 지연진 기자]

<장마감 후 주요공시>

◆ 센트럴인사이트 = 최대주주 ㈜아쉬세븐 변경

◆ 현대비앤지스틸 = 엘지하우시스 자동차소재 및 산업용필름 사업부 인수 관련 양해각서(MOU) 체결

◆ 삼양홀딩스 = 삼양홀딩스, 삼양바이오팜 흡수합병

◆ 화성산업 = 법원, 2월26일까지 영업정지처분의 집행 정지 결정

◆ 키위미디어그룹 = 불성실공시법인 지정

◆ 현대차 = 모빌리티, 전기차, 수소 등 미래 신사업 생태계 구축을 위한 'KDB-HMG제로원펀드'에 180억원 출자

◆ 금호전기 = 금호전기 미국 주식회사 청산 결정

◆코스맥스 = 키스펩틴을 포함하는 항노화 또는 항염증 조성물 특허권 취득

◆ 삼성바이오로직스 = 실적발표 작년 매출 1조1647억(66.02%), 영업이익 2928억원(-13.45%), 순이익 962억원(-53.32%)

