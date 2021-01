[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오후 영등포시장역에 마련된 ‘설맞이 전통시장 공동구매 팝업스토어’에 방문해 제수용품을 구매했다.

영등포구는 신축년 설 명절을 맞아 코로나19의 장기화로 어려움을 겪는 소상공인에게 위해 ‘전통시장 공동구매 팝업스토어(현장판매)’를 운영한다.

팝업스토어는 ▲26, 27일 오후 3시부터 7시까지 5호선 영등포시장역 지하 1층 ▲28, 29일 오후 4시부터 8시까지 2호선 영등포구청역 지하 1층에서 열린다.

팝업스토어에서는 참기름, 건어물, 한과, 강정세트 등 설 제수용품과 품질 좋은 우리농산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr