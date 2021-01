▶조연심씨 26일 별세. 연대호(KB증권 SME금융부장)씨 모친상=서울중앙대병원 장례식장 2호실, 발인 28일, 장지 천주교 길음동 성당묘원, (02)860-3502

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr