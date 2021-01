[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점은 다음달 11일까지 전국 15개 전 점포에서 진행되는 설 선물세트 본판매 기간 동안 '하트 모양 샤인머스캣'이 들어간 선물세트 2종을 판매한다고 26일 밝혔다.

상품은 샤인머스캣 한 송이로 구성된 '산들내음 하트머스캣 세트', 샤인머스캣과 사과·배·한라봉·천혜향이 함께 구성된 '산들내음 하트머스캣 혼합과일 세트' 2종으로 가격은 각각 8만5000원과 15만원이다.

