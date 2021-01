오리온, 설 맞이 온라인 전용 한정판 선물세트 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 다가오는 설을 맞아 ‘효드림 선물세트’, ‘정나눔 선물세트’ 2종을 출시한다고 26일 밝혔다.

오리온은 추석 명절, 할로윈데이, 크리스마스 등 시간과 장소, 상황에 따라 인기 과자를 구성한 온라인 전용 한정판 선물세트가 인기를 끌며 지난해 선물세트 매출이 전년 대비 3배 가까이 증가했다. 이에 이번 설에도 명절과 어울리는 과자를 온라인 한정판으로 구성해 인기를 이어간다는 계획이다.

효드림 선물세트는 초코파이情, 오징어땅콩, 땅콩강정 등 5종의 오리온 인기 과자를 담았다. 정나눔 선물세트에는 초코파이情, 초코파이情 바나나, 찰 초코파이 3종을 담았다. 케이스에는 가족, 친지 등에게 고마운 마음이 전달될 수 있도록 ‘효’, ‘정’ 글씨도 삽입했으며 새해 인사를 넣은 ‘세뱃돈 봉투세트’도 증정한다.

이번 선물세트는 G마켓, 티몬, 쿠팡, SSG닷컴 등 주요 온라인 쇼핑몰을 통해 구입 가능하며, 카카오톡 선물하기 서비스를 통해 선물할 수도 있다.

오리온 관계자는 “설을 맞아 직접 만나지 못하는 가족, 친지 등에게 부담 없이 마음을 전할 수 있는 선물세트를 기획했다”며 “온라인, 모바일로 편리하게 구매해 보낼 수 있는 언택트 설 선물로 제격”이라고 말했다.

