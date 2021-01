[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군의 214급(1800t급) 잠수함 1척이 동해상에서 정기수리 중 기능 이상으로 예인됐다.

23일 해군에 따르면 전날 경북 포항 동쪽 해상에서 이동하던 214급 잠수함은 2019년 6월부터 올해 5월까지 정기수리중이다. 이 잠수함은 포항 동방 해상에서 시운전 종료 후 수상항해로 기지 이동 중 추진 계통에서 오류 경보가 확인됐다.

잠수함은 장비 손상을 막기 위해 정지 후 예인선의 지원을 받아 이날 새벽 기지로 복귀했다고 해군은 전했다.

해군 관계자는 "오는 5월까지 정기 수리 기간에 있는 잠수함이 정비 중 시운전을 마치고 수상 항해로 복귀하다가 일어난 일"이라며 "탑승 인원이나 다른 장비에는 이상이 없으며 정비 절차에 따라 원인을 확인하고 있다"고 말했다.

