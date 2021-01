현대건설 지난해 영업이익 5490억…전년比 36.1% 감소

지난해 수주액 27조1590억…12%↑

올해 매출액 목표, 전년비 10% 상향

[아시아경제 문제원 기자] 현대건설은 연결 기준 지난해 영업이익이 5490억원으로 잠정 집계돼 전년보다 36.1% 감소했다고 22일 공시했다.

매출은 16조9709억원으로 전년 대비 1.8% 감소했다. 순이익은 2277억원으로 60.3% 줄었다.

지난해 4분기 매출은 4조3253억원, 영업이익은 899억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 6.6%, 영업이익은 47.2% 감소했다. 순손실은 1221억원이었다.

지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 국내외 공사가 지연되면서 증가한 직·간접비용을 미리 반영하는 등 보수적으로 회계를 처리해 영업이익이 감소했다.

지난해 수주액은 총 27조1590억원으로, 전년 24조2521억원에 비해 12.0% 증가했다.

지난해 이라크 바스라 정유공장 고도화 설비 공사, 파나마 메트로 3호선 공사 등 해외 사업과 역대 최대 규모의 재개발 사업으로 꼽히는 서울 한남3구역 재개발사업 등 도시정비사업을 따낸 영향이다.

수주 잔고는 총 66조6718억원으로 전년 말 대비 18.4% 증가했다.

현대건설은 전년보다 10.2% 증가한 매출 18조7000억원을 달성한다는 경영목표를 세웠다. 신규 수주 목표는 전년보다 6.5% 줄어든 25조4000억원이다.

