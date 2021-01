카카오톡 쇼핑하기, '톡딜 케이펫 페어' 진행

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오커머스가 운영중인 '카카오톡 쇼핑하기'는 오는 24~27일 전시 주최사 '메쎄이상'과 함께 '톡딜 케이펫 케어'를 진행한다고 22일 밝혔다.

이는 반려동물 관련 상품들을 판매하는 행사로, 그동안 오프라인을 통해 진행해 왔지만 이번엔 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행으로 오프라인 행사가 어려워져 온라인으로 치르게 됐다.

이번 행사에서 할인 판매 및 사은품 추첨 행사 등 다양한 프로모션이 진행될 예정이다. 총 80여 개의 반려동물 관련 업체들이 참여해 약 500개의 펫 관련 상품들을 2인 이상 공동구매 서비스인 '톡딜' 행사를 활용해 저렴하게 판매한다.

또 행사 기간 동안 반려동물 용품을 2만원 이상 구매한 고객에 한 해 2000원 할인 쿠폰을 지급하며, 행사 전 사전 홍보를 위해 오는 23일까지 해당 이벤트를 카카오톡 친구에게 공유한 고객에 한해 200P(카카오 쇼핑 포인트)를 지급한다. 1인당 최대 3회, 600p까지다.

아울러 반려인들에게 유용한 정보를 제공하고 행사의 취지를 더 많은 고객들에게 알리기 위해 '카카오쇼핑라이브'를 통한 라이브 방송도 진행한다.

이 방송은 오는 1월 25일 오전 11시부터 오후 12시 30분까지 진행되며, 유명 인플루언서인 허송연, 남기형 크리에이티브가 출연해 반려동물 용품 브랜드 소개 및 상품 리뷰, 반려동물 관련 공감 토크 등을 선보인다.

한편, 카카오커머스는 코로나19로 인한 소비 위축이 한동안 계속될 것으로 예측되는 가운데, 카카오톡 쇼핑하기와 톡스토어를 바탕으로 소비자들에게는 차별화된 쇼핑의 경험을 지속 제공해 나가기로 했다. 다양한 B2C 기업 및 산업군과의 연계를 통해, 국내 사업자들에게 판로를 지원한다는 계획이다.

카카오커머스 관계자는 "오프라인에서 대규모로 진행됐던 행사들이 연기 또는 취소가 되면서 유통 판로를 찾고자 하는 사업자들을 돕기 위해 언택트 행사를 지속 선보이고 있다"며 "카카오톡 쇼핑하기가 우수한 상품을 소개하는 것은 물론 사회와 함께 성장하는 서비스가 될 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr