올해 관광기업 지원사업 청사진 공개…예산 793억원으로 전년比 40.6%↑

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사가 올해 관광기업 지원 사업에 관한 청사진을 공개했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움에 빠진 관광기업을 위해 올해 관광기업 지원 예산이 지난해 대비 40.6% 늘어난 793억원이 배정되면서 많은 기업들이 높은 관심을 보였다.

문체부와 한국관광공사는 21일 '2021년 관광기업 지원 사업 설명회'를 개최했다. 온라인으로 진행된 이날 설명회에는 정부 지원 사업에 관심이 있는 관광기업 및 관계자들이 실시간 채팅 등을 통해 참여했다.

지원 사업 주요 내용으로는 ▲코로나19의 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 관광기업의 재도약을 돕고 부담을 최소화하기 위한 관광기업지원센터(서울·부산·대전-세종·인천·경남 등 5곳) 입주 지원 ▲법률·특허·재무 등 전문 상담으로 창업부터 관광기업 육성까지 종합 지원하는 '관광기업 원스톱 서비스' 운영 ▲예비·창업초기·성장 등 관광기업의 성장단계별 맞춤형 지원 확대 등이다.

또 ▲관광기업 바우처 사업 ▲인공지능(AI)·플랫폼·실감 콘텐츠 등 혁신적 디지털 기술보유 관광기업 지원 및 육성 사업 확대 ▲관광산업 연계 핵심기술 보유 기업 육성 사업 등도 마련됐다.

이 밖에 ▲관광기업 육성자금(펀드)을 확대해 관광 분야 중소·벤처기업에 집중 지원하고 ▲크라우드펀딩과 초기관광기업을 육성·투자하는 창업기획자와 함께하는 관광육성사업 등을 통해 관광기업에 대한 민간투자도 유도한다.

이날 설명회에는 많은 참여 기업들이 각 사업별 지원 자격과 혜택 등에 관한 다양한 질문들을 쏟아냈다. 대체로 각 사업별 중복지원이 가능한지에 관한 내용들이었다. 하지만 대부분 중복 접수가 불가능하며, 보다 자세한 내용은 각 사업 담당자에게 신청 자격 등을 직접 확인해야 한다.

관광기업 지원사업의 성공 사례도 소개됐다. 제주에서 레이싱 테마파크인 '9.81파크'를 운영중인 ICT 스타트업 '모노리스'는 한국관광공사 지원을 받고 성장한 대표 기업이다. 지난 7월 공식 개장해 코로나19 상황에서도 하반기 매출이 상반기의 2배를 넘어섰다. 지난해 문체부와 한국관광공사가 선정하는 우수관광벤처 '기업 성장' 부문 최우수 기업으로 선정되기도 했다.

안영배 한국관광공사 사장은 "현재 코로나19로 큰 어려움을 겪고 있는 관광사업은 경제 활성화와 일자리 창출 측면에서 다른 부문에 비해 파급효과 크다"라며 "많은 관광기업들이 공사 지원과 함께 위기를 극복하고 한 단계 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

