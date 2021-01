네이버플러스 연간 멤버십 출시…충성 고객 확보 나서

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 '네이버플러스 멤버십' 연간 이용권 상품을 출시했다.

21일 네이버에 따르면 '연간 멤버십'은 기존과 동일한 혜택을 유지하면서 멤버십을 꾸준히 이용하는 이용자의 가입 가격을 낮췄다.

네이버플러스 연간 멤버십은 4만6800원에 가입할 수 있다. 월간 멤버십으로 12개월 이용할 때(5만8800원)보다 20% 저렴한 가격이다. 멤버십 가입 과정에서 '연간 이용권'을 선택하면 된다.

'네이버플러스 멤버십' 회원은 쇼핑, 예약 등 네이버 서비스에서 네이버페이로 결제 시 월간 구매금액에 따라 최대 5%적립(기본구매적립 1%포함)이 가능하고, 디지털콘텐츠 혜택을 누릴 수 있다.

디지털콘텐츠 혜택으로는 네이버 웹툰·시리즈 쿠키 49개, 네이버 시리즈온 영화 무료 쿠폰 1장, 네이버 콘텐츠 체험팩 중 한가지 혜택을 골라 이용할 수 있다.

'네이버 콘텐츠 체험팩'은 ▲바이브 300회 듣기 ▲웹툰·시리즈 쿠키 20개 ▲시리즈온 영화·방송 캐시 3300원 ▲마이박스(구 네이버 클라우드) 100GB이용권 ▲오디오클립 오디오북 대여 할인권 총 5종의 서비스 이용권을 모두 제공한다.

네이버는 연간 멤버십 출시를 계기로 네이버플러스 멤버십을 장기적으로 애용하는 충성층을 더 많이 확보하고, 이용자를 묶어두는 '락인(Lock-In)'효과를 노린다는 계획이다. 지난해 6월 출시된 네이버플러스 멤버십은 약 6개월 만에 약 250만 회원을 확보하며 빠르게 성장하고 있다.

네이버 관계자는 "멤버십 가입자의 쇼핑 거래액은 미가입자 대비 5배에 달한다"며 "나아가 이런 흐름은 네이버에서 활동하는 중소사업자(SME)와 창작자의 매출 증대와 성장으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가고 있다"고 설명했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr