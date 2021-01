삼표그룹, 전 사업장에 ICT 기반 '스마트팩토리' 시스템 도입

[아시아경제 이준형 기자] 삼표그룹이 래미콘·골재 등 전 사업장에 '스마트팩토리' 시스템 구축을 마무리하고 이달 중 본격적으로 해당 시스템을 도입한다고 20일 밝혔다.

스마트팩토리는 생산·유지·보수 등 전 과정을 정보통신기술(ICT)로 통합해 고객 맞춤형 제품을 생산하는 공장이다. 이번 시스템은 현장 설비 관리 및 점검, 도면 관리 편의성 향상을 위해 ICT 기술을 적극 활용했다. 삼표그룹은 설비점검 시스템을 고도화해 생산 효율성과 제품 경쟁력을 극대화시킬 계획이다.

스마트팩토리 도입에 앞서 삼표그룹은 각 사업장에 공용 태블릿PC를 제공했다. 현장에서 작업자들은 태블릿PC 등을 활용해 실시간으로 소통하며 쉽고 빠르게 점검을 할 수 있고, 설비 업무에 체계적으로 대응할 수 있다. 또 기존 설비 관리의 한계를 보완한 예방 점검 등으로 설비 고장을 미리 예측해 가동률을 높일 수 있을 것으로 보인다.

설비·도면·기술 등의 정보도 통합·표준화돼 보다 효율적으로 관리된다. 표준화된 정보는 전사적 자원관리(ERP) 시스템과 연동돼 태블릿 PC 등으로 실시간 확인이 가능하다. 이를 통해 종이가 필요하지 않은 소위 '페이퍼리스' 업무도 가능하다는 것이 삼표그룹 측의 설명이다.

삼표그룹 관계자는 "제품 생산 과정부터 시설 유지 및 보수까지 스마트화돼 업무 효율성은 물론 엔지니어링 인프라 구축에도 큰 역할을 할 것"이라며 "스마트팩토리 도입을 통한 프로세스 변화에 기반해 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다"고 설명했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr