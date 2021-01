나도 아파…목발 짚은 주인 따라 다리 저는 반려견

반려견 다리 절어 병원 가보니, 아무 이상 없어

누리꾼들 "너무 영특해…순수한 사랑이다"

[아시아경제 김봉주 기자] 다리 부상으로 깁스를 하고 절뚝거리는 주인을 따라 다리를 저는 영국의 반려견이 화제다.

18일 데일리메일 등에 따르면, 런던에 사는 러셀 존스는 최근 페이스북에 자신의 반려견 '빌'과 함께 다리를 절며 걷는 모습을 영상으로 공유했다.

영상에서 존스는 목발을 짚고 오른 다리를 깁스한 채 걸었고, 그의 옆을 따라가던 반려견 빌도 한쪽 다리를 절었다.

레이하운드의 혼혈인 레처종의 반려견 빌은 앞다리 한쪽이 실제 다친 듯 치켜들고 절뚝거렸다.

자신의 반려견이 걱정됐던 존스는 빌을 동물병원에 데려가 엑스레이 촬영을 했다.

하지만 존스는 빌의 다리에 이상이 없다는 의사의 소견을 받았다. 다만 빌이 동정심에서 자신을 따라하고 있다는 것을 알게 됐다.

주인을 사랑한 빌이 다리가 불편한 주인의 아픔을 함께한 것이었다.

존스는 페이스북에 "엑스레이 촬영과 진료비로 300파운드(약 45만원)를 썼지만, 다친 곳이 없어 다행이다. 그(반려견)를 사랑한다"고 적었다.

사연이 온라인상에서 공유된 후, 누리꾼들은 개에 대해 칭찬하기 위해 존스의 페이스북을 방문했다.

누리꾼들은 "강아지가 당신을 따라하고 있네, 참 영특하다!" "두 사람 모두 어서 회복하길 바란다" "순수한 사랑이다" 정말 값진 사랑"등의 반응을 보였다.

존스가 올린 영상 조회수는 200만건을 넘겼다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr