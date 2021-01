“위기극복에 모든 역량 집중”…중소기업인 신년인사회

김기문 회장, 정부·국회의 적극적 정책지원과 제도마련 요청

[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업중앙회는 각계 주요 인사를 온·오프라인으로 초청해 2021 중소기업인 신년인사회를 개최했다고 19일 밝혔다.

올해 신년인사회는 코로나19 지속에 따른 사회적 거리두기와 방역지침을 철저히 준수하여 최소인원으로 진행됐다. 현장에 참여하지 못한 전국의 중소기업인을 위해 행사는 유튜브를 통해 실시간으로 생중계 됐다.

이날 행사에는 정세균 국무총리, 이재갑 고용노동부 장관, 박영선 중소벤처기업부 장관, 임서정 청와대 일자리수석, 이낙연 더불어민주당 대표, 김종인 국민의힘 비상대책위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등이 참석했다.

또한 베트남 현지를 비롯한 전국 12개 지역 중소기업 대표단 등 중소기업인과 근로자들이 온라인을 통해 비대면으로 참석했다.

김기문 중기중앙회장은 개회사에서 “지난 해 전체 중소기업의 60.3%가 매출이 감소하는 등 IMF 외환위기 이후 최악의 경제 환경에 직면해 있다”며 “‘위기를 기회로 바꾸는 힘’을 지닌 우리 중소기업이 앞장서 신규투자와 일자리 창출 등 위기극복을 위한 모든 역량을 기울여 주기를 당부한다”고 말했다.

이어 “정부와 국회는 중소기업이 위기극복에 매진할 수 있도록 ▲유동성 위기 해소를 위한 지속적인 지원 ▲중대재해처벌법 보완책 마련 ▲업종의 특수성을 고려한 주52시간제 예외 인정 ▲대·중소기업간 공정한 경제생태계 기반 마련 등 적극적인 정책지원과 제도개선을 뒷받침 해주길 바란다”고 덧붙였다.

이날 행사에 참석한 정세균 국무총리, 김종인 비상대책위원장, 박영선 장관 등은 신년덕담을 통해 중소기업을 위한 다각적인 지원 노력을 약속했다. 이에 화상 회의 시스템으로 참석한 중소기업 대표들은 감사인사로 화답하며 유동성 위기에 따른 대출금 만기 연장, 업종을 고려한 유연한 방역규제 적용, 소득세 및 부가가치세 감면 등 현장에 꼭 필요한 정책을 전달했다.

한편, 올해로 28회를 맞이한 중소기업인 신년인사회는 정부, 국회, 중소기업계 등 대한민국을 이끌어가는 주요 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고, 중소기업인들의 사기를 진작하는 신년하례의 장으로 중소기업중앙회가 주최하고 있다.

